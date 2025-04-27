الكتاب الأخير للراحل محسن بني ويس.. رباعيات "بابا طاهر العريان" بالإملاء الكوردي لأول مرة

شفق نيوز/ صدر عن دار الثقافة والنشر الكوردية إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار، كتاب بعنوان "بابا طاهر العريان الهمداني" قام بنقله إلى الإملاء الكوردي ووضع شرحاً لمفرداته الكاتب والصحفي والتربوي البارز الراحل محسن بني ويس.

وقال مدير قسم التأليف والنشر في الدار، ماجد سوره ميري، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن الكاتب والباحث الكوردي محسن بني ويس كان قد قدم مسودة الكتاب إلى دار الثقافة والنشر الكوردية نهاية عام 2023 وقد اعتمد إلى أسماها بأصح النسخ المكتوبة لرباعيات الشاعر الكوردي اللري بابا طاهر الهمداني والتي جمعها الباحث حسن وحید دستگِردی (1880- 1962).

وأضاف سوره ميري، أنه كان من المقرر أن يتم طبع الكتاب العام الماضي 2024، إلا ان ظروفاً قاهرة حالت دون ذلك، مشيراً إلى أن الكاتب محسن بني ويس قد توفي للأسف في 13 تموز/ يوليو 2023 قبل أن يرى كتابه الأخير النور.

وأوضح، أن الكتاب يضم جميع الرباعيات التي تم التحقق من أنها الرباعيات الأصلية للشاعر بابا طاهر العريان وبلهجته الأصلية الكوردية اللرية، بالإضافة إلى عدد من القصائد الشعرية، لافتاً إلى أن الكاتب الراحل محسن بني ويس قد وضع قاموساً لجميع المفردات الواردة في الرباعيات وقدم شرحاً وافياً لكلماتها باللغة الكوردية.

وتابع، أن الكتاب يقع في 182 صفحة من القطع المتوسط وطبع في مطبعة دار الشؤون الثقافية العامة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار في بغداد.

ويعد الكاتب والصحفي والتربوي محسن بني ويس من رواد الكتابة باللهجة الكوردية الكلهورية الفيلية، وهو من مواليد خانقين في أربعينيات القرن المنصرم.

وللكاتب العديد من المؤلفات والترجمات ومن بينها كتاب (قلادة الوند) الذي صدر عن دار الثقافة والنشر الكوردية عام 1988، وهو عبارة عن أكثر من ألف مثل وكناية باللهجة الكوردية الكلهورية الفيلية وما يقابلها باللهجة السورانية وكذلك رواية (عهد الأخوة) باللهجة نفسها.

وترجم محسن بني ويس العديد من الكتب من اللغة الكوردية إلى اللغة العربية وبالعكس، فضلاً عن العشرات من المقالات والبحوث في مجلات بيان وروشنبيري نوي اللتان كانتا تصدران عن دار الثقافة والنشر الكوردية.

يذكر أن الكاتب محسن بني ويس من مواليد خانقين، ولد منتصف أربعينيات القرن الماضي وهو من عشيرة قره لوس الكوردية العريقة، وأنهى دراسته الأولية في خانقين وتخرج من معهد إعداد المعلمين في بعقوبة بمحافظة ديالى، ويعد من الرعيل الأول من معلمي اللغة الكوردية بعد إقرار الدراسة الكوردية في خانقين بعد اتفاقية 11 آذار/ مارس عام 1970، ولمواقفه القومية تعرض للعديد من المضايقات والسجن والترحيل إلى جنوب العراق بعد انتكاسة ثورة أيلول/ سبتمبر عام 1975.

وتوفي الكاتب محسن بني ويس، في 13 تموز/ يوليو 2024 في إحدى مستشفيات بغداد بعد صراع طويل مع المرض.