الفيلي يستنكر تهميشهم في كركوك: ما مصير "قاعة مناسبات الكورد"؟

شفق نيوز– كركوك

استنكر مسؤول الكورد الفيليين في محافظة كركوك، عماد الفيلي، يوم الثلاثاء، ما وصفه باستمرار تهميش أبناء المكون الفيلي في المحافظة، ولاسيما في ما يتعلق بملف إنشاء قاعة خاصة للفواتح والمناسبات الدينية.

وقال الفيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "أبناء الكورد الفيليين تلقوا وعداً رسمياً من محافظ كركوك ريبوار طه، بشأن إنشاء قاعة تخدمهم في إقامة الفواتح والمناسبات الدينية، إلا أن المشروع لم يُنفذ حتى الآن من دون تقديم توضيحات أو مبررات مقنعة"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "الكورد الفيليين يُعدّون مكوناً أصيلاً من نسيج مدينة كركوك"، مشيراً إلى أنهم "قدموا تضحيات كبيرة وواجهوا أشكالاً متعددة من الظلم خلال عقود طويلة".

وأشار الفيلي، إلى أن "استمرار التعامل معهم بعقلية التهميش أو الإقصاء أمر غير مقبول"، موضحاً أن "مطلب إنشاء قاعة خاصة لخدمة أبناء المكون الفيلي يمثل حقاً مشروعاً وليس منّة من أي جهة".

كما أعرب عن رفضه لأي محاولات لعرقلة المشروع، متهماً أشخاصاً بالاستيلاء سابقاً على أراضٍ في منطقة ساحة الطيران ومحاولة التغطية على ما وصفها بـ "التجاوزات" عبر ادعاءات الانتماء السياسي.

وتابع الفيلي، قائلاً إن "استغلال النفوذ أو رفع الشعارات الحزبية لمنع حق اجتماعي وديني للكورد الفيليين أمر مرفوض ومدان".

وختم حديثه بمطالبة الجهات المعنية والشخصيات الوطنية في كركوك بالتدخل العاجل لإنهاء ما سماها حالة التهميش، وتنفيذ الوعد ببناء القاعة بما يعكس الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع مكونات المدينة، مؤكداً أن "حقوق الكورد الفيليين ليست محل مساومة، وصوتهم سيبقى حاضراً حتى تحقيق الإنصاف".