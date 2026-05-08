الغبار يخيم على إيلام وتحذيرات عاجلة من السلطات

خيّم الظلام على سماء محافظة إيلام الإيرانية خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء موجة غبار عاتية عابرة للحدود، تسببت بتدنٍ حاد في الرؤية الأفقية ومخاطر صحية جسيمة.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، عن السلطات المحلية أن الفحوصات الفنية أثبتت أن أكثر من 95% من هذه العواصف تنطلق من كليّات رملية في العراق وسوريا والسعودية، بينما تقتصر المصادر الداخلية على أقل من 5% في منطقتي مهران ودهلران الحدوديتين.

وأوضح رئيس إدارة البيئة في المحافظة، حسن جهاني، في تصريح للوكالة، أن بؤر الغبار تشغل مساحة تصل إلى 420 ألف هكتار، مؤكداً أن السلطات بدأت بتنفيذ حزام أخضر عبر زراعة شتلات وتثبيت الرمال في 300 هكتار، إلا أن استئصال هذه الأزمة يبقى رهناً بالدبلوماسية البيئية والتعاون الإقليمي المشترك.

من جانبه، أشار خبير الأرصاد الجوية، إحسان أحمدي نجاد، إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية مع استمرار نشاط الرياح، مما قد يمهد لموجات غبارية لاحقة.

وفي غضون ذلك، أطلقت جامعة إيلام للعلوم الطبية تحذيرات مشددة للفئات الحساسة من مرضى الجهاز التنفسي والقلب بضرورة التزام المنازل، بانتظار انحسار الموجة تدريجياً بدءاً من مساء اليوم مع تغير اتجاه التيارات الهوائية.