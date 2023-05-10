العشرات من المسؤولين والأهالي يشيّعون "حيدر الفيلي" بأربيل

شفق نيوز/ شيّع العشرات من المسؤولين الحكوميين والحزبيين والأهالي في أربيل، يوم الأربعاء، القيادي في الحزب الشيوعي الكوردستاني- وزير النقل والمواصلات الأسبق في حكومة اقليم كوردستان حيدر الفيلي.

وتوفي الفيلي الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.

وولد (حيدر شيخ علي غلام) المعروف بـ(حيدر الفيلي) عام 1947 في العاصمة العراقية بغداد وشغل منصب وزير النقل والمواصلات في الكابينة الرابعة لحكومة اقليم كوردستان بين عامي 1999 ولغاية 2006.