السيستاني ينعى وكيله في بغداد عبد الرضا الفيلي

شفق نيوز/ نعى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، يوم الإثنين، وكيله عبد الرضا عيسى الفيلي الذي وافته المنية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمكتب السيستاني، أن "عيسى كان وكيلاً للمرجعية الدينية العليا في بغداد طوال عقود من الزمن وادى دوراً مميزاً في رعاية الفقراء والضعفاء".

كما اشار البيان الى ان "الفقيد قد تحمل هو وأسرته أنواعاً من الظلم والأذى في أيام النظام السابق ولم يؤده ذلك الا اصراراً على التمسك بأهل البيت عليهم السلام ومواصلة السير على نهجهم".

والراحل عبد الرضا الفيلي كان وكيلا للمرجع محسن الحكيم والخوئي قبل أن يصبح وكيلاً للمرجع السيستاني.