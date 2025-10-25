السوق العراقية تستقبل الحرف اليدوية من إيلام الفيلية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلن المدير العام للتراث الثقافي في محافظة إيلام الفيلية فرزاد شريفي، يوم السبت، أن فناني وحرفيي المحافظة شاركوا في المعرض والسوق الأسبوعي الرابع لمدينة الكوت العراقية، حيث عرضوا منتجاتهم وقدّموا إمكانيات الحرف اليدوية في إيلام للزوار العراقيين.

ونقل تقرير لوكالة فارس الايرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، عن شريفي، قوله: "شارك الحرفيون وفنانو الحرف اليدوية في المحافظة بهدف التعريف بإمكانياتهم وتوسيع أسواق التصدير في المعرض الرابع للحرف اليدوية بمدينة القوت بمحافظة واسط العراقية، كما حضروا السوق الأسبوعي لهذه المدينة".

وأضاف شريفي أن "المعرض الرابع للحرف اليدوية في مدينة الكوت، أقيم بمشاركة مجموعة من الفنانين والحرفيين الإيلاميين، وقد حظي المنتجون المحليون باستقبال حافل من الزوار العراقيين من خلال عرض منتجاتهم المتنوعة".

وأكد شريفي أن "إقامة هذا المعرض في إطار السوق الأسبوعي يشكل فرصة قيمة لتعريف الآخرين بالقدرات الفنية والثقافية في إيلام، ويمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين المحافظتين الحدويتين في إيران والعراق".