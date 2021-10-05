الرئيس العراقي يتعهد لوفد كوردي فيلي بإنصاف المكونات

شفق نيوز/ تعهد الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الثلاثاء، بالعمل على تعديل دستور البلاد لإنصاف كافة مكونات البلاد.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السلام ببغداد وفدا من مختلف مكونات البلاد بينهم وفد يمثل الهيئة التنسيقية للكورد الفيلين، وفق بيان صادر عن الأخيرة ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال صالح، خلال اللقاء، إن "المشاركة الواسعة في الانتخابات ضرورة لمنع المتربصين ومن يحاول التلاعب بأصوات العراقيين"، مشيراً إلى أن "العملية الانتخابية ستخضع لإجراءات فنية استثنائية لمنع التزوير وضمان صوت العراقيين".

وأضاف أن "التنوع في العراق ينبغي أن يتحول إلى عنصر قوة، وأن يتم تجاوز مصطلح الأقليات إلى مصطلح المكونات عند توصيف التنوع العراقي الكبير".

من جانبهم، تحدث أعضاء الهيئة التنسيقية عن القوانيين والقرارات التي اقرتها السلطة التشريعية والتنفيذية ولم تنفذ على ارض الواقع، وكذلك المناطق التي تم تهجير اهلها هي الاخرى مازالت مهمشة ولم تلق الرعاية اللازمة.

كما طالب أعضاء الهيئة التنسيقية، رئيس الجمهورية، بأن "يكون للكورد الفيليين دورا بادارة مؤسسات الدولة من الدرجات الخاصة التي صارت حكرا للمحاصصة الحزبية، وكذلك الكوتا هي الاخرى لم تنصف الفيليين ووضعتهم كأقلية ظلما".

وأفاد البيان بأن الرئيس العراقي تعهد بان "يكون هناك تعديل في القوانين الدستورية لانصاف كافة المكونات العراقية".

وأشار إلى أن "صندوق الانتخابات هو الفيصل ليكون لكل مكون من يمثلهم في البرلمان القادم وهذا لايمنع ان يحمي الدستور العراقي كافة اطياف الشعب".