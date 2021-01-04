الخوف يدب بالإيلاميين بعد سماع أصوات "غريبة"

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الإيرانية بمحافظة ايلام الفيلية، غرب البلاد المحاذية للحدود العراقية، عن سماع أصوات وصفتها بالمخيفة والغريبة تشبه أصوات الانفجار غير معلومة المصدر، وقعت الليلة الماضية واليوم الاثنين، في قرية عباس آباد التابعة لمنطقة دره شهر.

وذكرت مواقع إخبارية عبر تطبيق ”تلغرام“، إن ما سُمع من أصوات صباح اليوم الإثنين في هذه القرية سببه تفجير لم يحدد مصدره وأسبابه.

من جانبه، قال مدير عام منظمة إدارة الأزمات بمحافظة إيلام سعيد رضا كريميان، لوكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، ”نقوم بالمتابعة والتحقيق في الأصوات المخيفة التي وقعت الليلة الماضية واليوم الاثنين في قرية عباس آباد الواقعة قرب مدينة دره شهر“.

وأشار كريميان إلى الأصوات المخيفة والضجيج الرهيب الذي وقع ليلة أمس واليوم في قرية عباس آباد، إن ”ما حدث أثار قلق سكان هذه القرية ونقوم بالمتابعة والتحقيق في الحادث“.

بدوره، قال حاكم مدينة دره شهر، كيانوش محمد نجاد، ”إن كشف ما حدث فيما إذا كان انفجارا أو غيره من الأصوات المخيفة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية، وبسبب متابعة الموضوع في الساعات الأولى، تم بالفعل نشر قوات جمعية الهلال الأحمر وقوات الأمن وإنفاذ القانون في المنطقة“.

وأضاف محمد نجاد ”مقر إدارة الأزمات مهيأ ومنسق بشكل كامل للتعامل مع أي كارثة طبيعية ولا مشكلة في هذا الصدد“.

ومحافظة إيلام تقطنها أغلبية من القومية الكوردية الفيلية ولها منفذ مهران الحدودي مع العراق، ويبعد هذا المنفذ عن العاصمة العراقية بغداد نحو 230 كيلومترا، كأحد أهم المعابر الحدودية بين البلدين.