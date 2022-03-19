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الحكيم يدعو الفيليين للتعريف بمظلوميتهم: النظام هجّر 600 الف وغيّب 20 الف شاب منهم

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-03-19T18:46:36+0000
الحكيم يدعو الفيليين للتعريف بمظلوميتهم: النظام هجّر 600 الف وغيّب 20 الف شاب منهم

شفق نيوز/ دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم السبت الكورد الفيليين للتعريف بمظلوميتهم أمام الرأي العام العراقي، مؤكدا في الوقت ذاته أن نظام البعث بقيادة صدام حسين قام بتهجير 600 الف شخص من هذه الشريحة.

وقال الحكيم في مؤتمر التحالف الوطني للكورد الفيليين، "قلنا أن مظلومية الكورد الفيلية لا تسعها الكلمات، فمظلوميتهم عظيمة و هي مظلمة لها تاريخ ورموز ووثائق، وعلى الفيليين أن يُعرّفوا أبناءهم و الرأي العام بمظلومتيهم وماجرى عليهم .

وأضاف "أشرنا إلى أن الكورد الفيليين إستهدفوا لإنتمائهم القومي والمذهبي، حتى أن النظام كتب فيهم مقالات يتغنى بجهود حزبه بإجتثاث الفيليين من العراق وإعتمادهم كعينات لتجاربه البيولوجية والكيمياوية".

وتابع الحكيم بالقول إن النظام "هجر منهم 600 ألف وغيب منهم 20 ألف شاب لا يعرف مصيرهم لحد الآن، ودعونا إلى وحدة المكون الفيلي وإعتمادها سبيلا لتحقيق المطالب ونيل الحقوق".

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