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الحكيم يحذر من الإلتفاف على استحقاق الكورد الفيليين عبر الكوتا الإنتخابية

Category: اخبار فيلي

Date: 2021-12-11T18:24:17+0000
الحكيم يحذر من الإلتفاف على استحقاق الكورد الفيليين عبر الكوتا الإنتخابية

شفق نيوز/ حذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، يوم السبت، من الإلتفاف على استحقاق الكورد الفيليين عبر الكوتا الإنتخابية، داعياً الى إنصاف الكورد الفيليين ووحدة الشريحة.

وأشار الحكيم خلال استقباله جمعا من التحالف العراقي للكورد الفيليين برئاسة اسد الفيلي إلى "التاريخ المشترك الذي جمعه بالكورد الفيليين والإرتباط التاريخي مع مظلومية هذا المكون الكريم"، مشدداً على "ضرورة أن لا نغرق بالماضي مع الإستفادة من عبره في بناء الحاضر والمستقبل".

وجدد الحكيم وفقاً للبيان، "موقفه الداعي إلى وحدة الصف الفيلي"، محذرا من "الإلتفاف على استحقاق هذه الشريحة عبر الكوتا الإنتخابية".

وقال إن "الفيليين يمثلون حلقة وصل مهمة بين المكونين الشيعي والكوردي، ويساهمون في الحفاظ على لحمة المكونات العراقية".

وناقش الحكيم مع الوفد، "مستجدات الشأن السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات وتحديات المرحلة المقبلة بعد أن استمعنا لمداخلاتهم القيمة".

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