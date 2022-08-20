الحزن يلف كرماشان بفقدان شاعر "آيات اللحن الأرضي"

شفق نيوز/ رحل الكاتب والأديب الشاعر الكوردي البارز، كيومرث عباسي قصري، في مدينة كرماشان ووري الثرى تحت أديمها.

قصري المولود في مدينة قصر شيرين عام 1320 هجري شمسي في مدينة قصر شيرين، وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية.

وأصدر الراحل ديوانين مطبوعين ضمن إصدارات المجلس الأدبي في كرماشان، وهي أشعار غزلية بقوالب القصيدة الحديثة وهما "بستان الحرير" و"بستان الف حرير"، حيث سبق ان نشرت تلك القصائد في الصحف والمجلات الادبية.

وعملَ قصري مع مجلس الشعر الإيراني والمجلس الأدبي (خاجو) في طهران، والأوساط الفنية والمراكز الثقافية في العاصمة الإيرانية.

ومجموعة "بستان الحرير" و"شعراء كرماشان المعاصرين" و"آيات اللحن الأرضي" والوسط الفني 1374 و"الأدب المعاصر المختار" نيسان 1378 ، و"حسن الختام"، و"همسات الخبز والناي" من نتاجات هذا الشاعر، وجميعها مكتوب باللغة الكوردية الجنوبية الفيلية.