الحزب الشيوعي يحث على تشريع القوانين المنصفة للكورد الفيليين

شفق نيوز/ دعا الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الأحد، الى تشريع القوانين التي من شأنها انصاف الكورد الفيليين، وتعويضهم عما تعرضوا له من "ظلم وسلب لحق المواطنة".

وذكر الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "يستذكر باعتزاز وتقدير عاليين، تضحيات المواطنين الكورد الفيلية، وبالخصوص ممن تعرض الى الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام الدكتاتوري البائد".

واضاف: "ونحيي في مناسبة الشهيد الكوردي الفيلي، صمودهم في حملة التهجير الممنهجة وما تعرضوا له من حجز ومصادرة الممتلكات وتغييب الشباب والتطهير العرقي التي ترتقي الى جريمة إبادة جماعية".

واكد الحزب الشيوعي، على "أهمية استرجاع حقوق هؤلاء المواطنين المناضلين، وتعويضهم عما تعرضوا له من ظلم وسلب لحق المواطنة، ودعم تشريع القوانين التي تنصفهم مما تعرضوا له من حيف واستبداد".