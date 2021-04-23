الجفاف يضرب ايلام الفيلية ويلحق خسائر فادحة بمربي المواشي

شفق نيوز/ تشهد محافظة ايلام الفيلية موسم جفاف قاسٍ أثرّ على قطاعي الزراعة، والثروة الحيوانية من بينها تربية المواشي.

وبسبب الجفاف وغلاء علف الحيوانات وانحسار المراتع جراء انخفاض مناسيب المياه لقلة الأمطار المتساقطة هذا العام تشهد المحافظة اسوأ موسم بالنسبة لأصحاب تربية المواشي مما اضطرهم إلى بيعها بالمزادات داخل الأسواق المحلية بأثمان بخسة.

وتُصنف محافظة ايلام الفيلية ضمن أكثر المحافظات الإيرانية بتربية المواشي وتمتلك قرابة مليونين، و400 رأس من الغنم والماعز والبقر والجاموس.

وتنتج ايلام سنويا 27 ألف طن من اللحوم الحمراء، و100 ألف طن من مادة الحليب الغذائية، و465 طنا من السمن الحيواني.