الجفاف والقطع الجائر للأشجار والأوبئة تفتك بغابات زاكروس في إيلام الفيلية

شفق نيوز/ باتت مساحات شاسعة من غابات "زاكروس" في محافظة إيلام الفيلية، معرضة لخطر الزوال والتصحر جراء الجفاف الذي ضرب المنطقة في السنوات الأخيرة إضافة إلى تفشي الأوبئة والأمراض، وتجريف وقطع الأشجار بشكل جائر حيث أن هذه العوامل تهدد البيئة وحياة الإنسان وباقي الكائنات الحية.

وتُشكّل غابات زاكروس 32 بالمئة من مساحة محافظة ايلام الفيلية التي تبلغ قرابة مليونين، و600 ألف دونم، و90 بالمئة من مساحة تلك الغابات تغطيها أشجار البلوط بعضها معمرة تصل أعمارها إلى مئات السنين.