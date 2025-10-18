الجبهة الفيلية تناقش مشاركة المرأة الكوردية في الانتخابات العراقية

شفق نيوز- بغداد

نظمت الجبهة الفيلية، يوم السبت، ندوة حوارية حول دور المرأة الكوردية الفيلية في انتخابات مجلس النواب العراقي ومساندتها للقائمة التي تمثلها.

وقالت مراسلة، وكالة شفق نيوز، إن الندوة عقدت بمشاركة المرشحة سارة عبد الله الفيلي، ومسؤولة رابطة المرأة الفيلية رنا احمد المندلاوي، وبحضور لفيف من النساء الفيليات.

واستهلت الندوة بتعريف الحاضرين بالجهود والمساهمات والدور الذي اضطلعت به المرأة الفيلية في العملية السياسية من خلال مشاركتها الفاعلة بالإضافة الى مواقفها الثابتة في الدفاع عن حرية واسترجاع الحقوق وفق الاطر القانونية.

وأكدت مسؤولة اعلام الجبهة الفيلية فيفيان الفيلي لوكالة شفق نيوز، "اننا كنساء فيليات نتحمل مسؤولية كبيرة في الانتخابات التشريعية"، موضحة ان "صوت المرأة الفيلية ليس مجرد صوت يمنح كيفما اتفق، بل هو رسالة استمرار ونهوض وتجدد للهوية الوطنية بشكل عام والهوية الفيلية على وجه الخصوص".

واضافت، ان "المكتب الإعلامي في الجبهة الفيلية يبذل جهودا من اجل ايصال صوت المرأة الفيلية وإبراز دورها الحقيقي في العملية الانتخابية لتكون جزءا حقيقيا وفاعلا في عملية التغيير".

من جانبها، أشارت المرشحة الفيلية سارة عبد الله، الى "الدعم الذي تتلقاه من رئيس الجبهة الفيلية ماهر رشيد ، ومن مختلف الجهات الفيلية الاخرى، لان رسالتها تتضمن الدفاع عن المكون الفيلي واسترداد حقوقهم المغتصبة".

واضافت، ان "وحدة الصف الفيلي والتعاون المشترك والانفتاح على القوى الوطنية المساندة للقضية الفيلية سيكون له أثر كبير في تشريع قوانين مهمة تصب بصالح شريحة الفيليين الذين مازالوا يعيشون تداعيات الفترة المعتمة".

ولفتت عبد الله، إلى أن "المرأة الفيلية أصبحت تحمل كثيرا من الوعي والاطلاع وحازت على شهادات أكاديمية عليا تؤهلها للتصدي للمسؤولية سواء في مجلس النواب أو في الحقائب الوزارية للحكومة المقبلة".

وتابعت: "انطلاقا من وعيها واصرارها على التغيير وتحسين واقع المكون الفيلي ، سيترتب على ذلك اثر ايجابي ، خاصة وان هذا المكون مازال يعاني التهميش والاقصاء وضياع الحقوق".

وشهدت الندوة حوارات تناولت دور المرأة الفيلية خلال انتخابات مجلس النواب الماضية، وأبرز ما ترشح عن تلك المشاركة، واهمية تفعيل مشاركتها في الانتخابات المقبلة ليكون لمشاركتها وقع حقيقي في الخارطة السياسية العراقية.