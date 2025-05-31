الجبهة الفيلية تطفئ شمعتها الثامنة وتدرس خوض الانتخابات (صور)

شفق نيوز/ نظمت الجبهة الكوردية الفيلية، يوم السبت، في مقرها بالعاصمة الاتحادية بغداد، احتفالية بمناسبة الذكرى الثامنة على تأسيسها، وذلك بحضور العديد من المسؤولين ومنظمات المجتمع المدني.

وتضمنت الاحتفالية، التي حضرتها وكالة شفق نيوز، إلقاء كلمات حول جهود الجبهة وحراكها وسعيها الدائم لإنصاف شريحة "الفيليين" من خلال استعادة حقوقهم وفق الدستور والقوانين النافذة.

في السياق، أكد أمين عام الجبهة، ماهر رشيد الفيلي، لوكالة شفق نيوز، أن "الجبهة الفيلية هي من الاحزاب المصادق عليها قانونياً وهي مختصة بشؤون الفيليين"، داعياً جميع الكورد الفيليين الى "دعم الجبهة ومناصرتها من اجل استعادة الحقوق".

وأضاف الفيلي، أن "الجبهة الوطنية تساند جميع القوى الفيلية وتدعمها، ولكن لا توجد حالياً فكرة لتشكيل تحالف يضم مختلف الجهات الفيلية"، لافتاً إلى أن "المصالح الضيقية لبعض الجهات السياسية الكبيرة في العراق وراء عرقلة الجهود الرامية لإستعادة حقوق شريحة الفيليين التي عانت وما تزال، من الحرمان ومصادرة الحقوق".

وأشار أمين عام الجبهة الفيلية، إلى أن "الجبهة الوطنية حققت العديد من الانجازات في مجال اعادة املاك شريحة الفيليين وتم اتخاذ قرارات حكومية بهذا الشأن، إلا أن تفعيل تلك القرارات ما يزال بطيئاً".

من جانبه، أوضح نائب الأمين العام للجبهة الوطنية للكورد الفيليين، حميد رشيد، أن "الاحتفاء بالذكرى الثامنة لتأسيس الجبهة يأتي في وقت تستعد فيه الاحزاب والجهات السياسية لخوض الانتخابات التشريعية"، مؤكداً ان "الجبهة الفيلية حزب سياسي وبيت كبير مفتوح لجميع الكورد الفيليين".

ولفت رشيد، خلال حديثه للوكالة، إلى أن "من ابرز الاهداف التي تسعى الجبهة لتحقيقها رفع الحيف والظلم الذي لحق بهذه الشريحة، وان الجبهة الوطنية تسعى بشكل حثيث لتثبيت حقوق الكورد الفيليين"، منوها بأن "الجبهة الوطنية للكورد الفيليين تدرس بعناية تشكيل تحالف مع الاحزاب الاخرى لخوض الانتخابات المقبلة بعد ان قدم اكثر من حزب عرضاً للجبهة للتحالف معه لتشكيل كتلة انتخابية وسيتم لاحقاً اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن".

بدوره، دعا شامل الفيلي، نائب الامين العام لحركة الولاء، جميع القوى والجهات الفيلية إلى أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يتكتافوا من اجل انصاف الكورد الفيليين".

وقال الفيلي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتفاء بتأسيس الجبهة الفيلية هو بمثابة عرس وطني لجميع الفيليين، نظراً لثبات مواقفها في الدفاع عن هذه الشريحة المضطهدة في المحافل السياسة والدولية".

في المقابل، شددت مسؤولة المرأة في الجبهة، صباح نور الدين، على ضرورة "دعم ومساندة القوى السياسية العراقية للكورد الفيليين ورفع معاناتهم".

وأكدت المسؤولة، خلال حديثها للوكالة أن "معاناة هذه الشريحة تحملنا وتحمل جميع الجهات السياسية الفيلية والقوى الوطنية العراقية الأخرى مسؤولية الحراك والدفاع عنهم وتمكينهم من استعادة حقوقهم".