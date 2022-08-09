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الثروة الحيوانية في محافظة ايلام الفيلية مهددة بخطر الانهيار

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-08-09T11:32:48+0000
الثروة الحيوانية في محافظة ايلام الفيلية مهددة بخطر الانهيار

شفق نيوز/ تُعد محافظة ايلام الفيلية احدى أقطاب دولة إيران في إنتاج وتوفير اللحوم الحمراء، ولكنها في الآونة الأخيرة و جراء الجفاف وتناقص الأمطار الذي تعاني منه المنطقة بأسرها، وارتفاع أسعار الأعلاف بات هذا القطاع مهددا.

وتقول تقارير إيرانية أن إيلام تمتلك مليونين، و400 ألف رأس من الغنم إلا أن الرعاة اضطروا في الآونة الأخيرة إلى بيعها بالمزاد العلني بفعل تأثير الجفاف وغلاء أسعار الأعلاف.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية في تقرير لها، إن قرابة 250 ألف رأس من الغنم لا يمكن في الوقت الراهن توفير الأعلاف لها في محافظة إيلام، وهي معروضة للبيع في المزادات إلا أن نسبة الإقبال عليها ضعيف، عازية السبب إلى أن القدرة الشرائية في المحافظة الفيلية تصل لـ 20 - 25 ألف رأس غنم شهرياً.

ونقل التقرير عن المسؤولين المحليين المعنيين قولهم، انهم حاولوا تصدير 10 آلاف رأس غنم إلى قطر والعراق، ولكنهم لم يستطيعوا تصدير سوى 970 رأسا بشكل رسمي.

وتكبد مربو المواشي في إيلام لغاية الآن أكثر من 20 مليون دولار امريكي بسبب تلك المشاكل التي يواجهونها.

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