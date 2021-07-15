البرلمان العراقي يدعم قرار إلغاء مرسوم "صدامي" عن متنازع عليها

شفق نيوز/ اعلن رئيس لجنة الأقاليم النيابية النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني يوم الخميس عن دعم لجنته لمدينة مندلي وضرورة الاهتمام بها من قبل الحكومة المحلية والاتحادية .

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "لجنته ارسلتْ كتابا رسميا الى رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم الجمهوري المجحف ٤٥٩ لسنة ١٩٨٧ الذي حول قضاء مندلي الى ناحية".

وأكد الدوبرداني عقب زيارته الأربعاء ١٤ تموز الى مندلي وبعقوبة ولقائه بالمسؤولين، أن "لجنته تساند كل الخطوات والاجراءات لعودة مندلي قضاءً ويُدعم من خلال الموازنات القادمة".

يذكر أن وفدا برلمانيا وحكوميا زار أمس مندلي للاطلاع على احتياجات الناحية وتهيئة كل السبل لإعادة مندلي إلى قضاء وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل سيئة الصيت التي سلبت حقوق مندلي لدواعي ديمغرافية وسياسية إلى جانب التهجير القسري للكورد والاستيلاء على أراضيهم.

وتطالب ناحية مندلي ٩٣ كم شرق بعقوبة منذ سقوط النظام السابق بإعادتها إلى قضاء وإعادة الأراضي المغتصبة من المكون الكوردي.

وأصدر الرئيس العراقي السابق صدام حسين وبتوصية من نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس لجنة شؤون الشمال آنذاك طه ياسين رمضان المرسوم المرقم ٤٥٩ عام ١٩٨٧ والذي حول مندلي من قضاء إلى ناحية.

وتعد مندلي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل وتعرضت لتغييرات ديمغرافية الان حكم النظام السابق وفقدان المكون الكوردي للأغلبية السكانية.