الاحتفاء بالشاعر جليل صفر بيگي.. الترويج للغة الأم رصيد ثقافي لمحافظة إيلام

أكد معاون محافظ إيلام الكوردية الفيلية غربي إيران، لشؤون تطوير الإدارة والموارد، أفشين كريمي، يوم الأحد، على أهمية الحفاظ على اللغة الأم والترويج لها، مشيراً إلى أن الاهتمام بالأدب المحلي واللقاءات الثقافية يشكل رصيداً ثميناً لتعزيز الثقافة والهوية الاجتماعية في المحافظة.

وبحسب تقرير لوكالة "فارس" وترجمته وكالة شفق نيوز، فقد أقيم في المكتبة المركزية للمحافظة حفل إزاحة الستار ومناقشة عملين جديدين للشاعر الكوردي الفيلي المعروف جليل صفر بيگي، وهما "خه‌و لوان" و"مستعلیق".

وجاء تنظيم هذا الحفل بالتعاون بين المديرية العامة للمكتبات العامة في إيلام ومركز الفنون، وشهد حضوراً واسعاً من محبي الأدب المعاصر.

وحضر الفعالية كل من المديرة العامة للمكتبات العامة في المحافظة، سمية حيدري؛ ومعاون المحافظ لشؤون تطوير الإدارة والموارد، أفشين كريمي، ورئيس مركز الفنون في إيلام، أفشين آزادي؛ إلى جانب جمع من الشعراء والكتاب والباحثين.

وفي الجزء المخصص للنقد الأدبي، تناول كل من بهروز سپيدنامه، وحبيب‌الله بخشوده، وحسين شكر‌بيگي تحليل الأعمال الجديدة لصفر بيگي من حيث الجوانب الأدبية والمضمونية والبنائية، واستعرضوا ملامح عالمه الشعري.

وقال أفشين كريمي خلال الحفل إن المجتمعات التي تتمتع بفرص ثقافية ومساحات إبداعية أوسع تكون أكثر هدوءاً ورقة وتسامحاً، مشيراً إلى أن اللقاءات الثقافية قادرة على إعادة وصل الإنسان بجذوره وإشاعة الأمل والطمأنينة.

ولفت كريمي إلى أهمية توثيق أعمال كبار الأدباء الكورد، مؤكداً أن جهود الشعراء والباحثين في الحفاظ على اللغة الأم والترويج لها هي جهود قيمة، وأن إقبال الجيل الشاب على الشعر عبر الفضاء الرقمي يعكس الإمكانات الثقافية الكبيرة للمحافظة.

من جهتها، شددت المديرة العامة للمكتبات العامة في محافظة إيلام، سمية حيدري، على الدور المحوري لأصحاب القلم في المكتبات، مؤكدة أن المكتبات تفقد معناها دونهم، وأن أي نشاط يعزز اللغة والهوية والأدب المحلي يعد مهما بالنسبة للمؤسسة.

وأضافت أن جميع المراكز المكتبية في المحافظة تعمل لخدمة إنتاج الأدب المحلي ونشره، خصوصاً الأدب الكوردي، وأن هذا المسار سيستمر بقوة.

كما اعتبر رئيس مركز الفنون في المحافظة، أفشين آزادي، أن جليل صفر بيگي أحد الرموز الأدبية البارزة في إيلام، مشيراً إلى أن المحافظة معروفة بأعلامها في الأدب والفنون، وأن التفاعل الواسع مع أعمال صفر بيگي الجديدة يؤكد قدرة الأدب الكوردي الجنوبي (الفيلي) على الحضور في الساحة الوطنية.

وأضاف أن غياب نظام كتابي موحد للغة الكوردية دفع مركز الفنون في المحافظة إلى إعداد سلسلة فيديوهات بصوت الشاعر وصورته، بهدف تقديم أعماله للقراء بشكل أكثر معيارية.

واختتم البرنامج الذي أقيم في قاعة المسرح بالمكتبة المركزية بحضور لافت من الشعراء والكتاب ومحبي الأدب المعاصر، مما أضفى حضوراً ثقافياً لافتاً على المشهد الأدبي في المحافظة.