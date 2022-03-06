سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اكثر من نصف مدارس خانقين "الكوردستانية" تضرب عن الدوام

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-03-06T15:23:51+0000
اكثر من نصف مدارس خانقين "الكوردستانية" تضرب عن الدوام

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في خانقين، يوم الاحد، ان اكثر من 60% من مدارس تربية كوردستان في خانقين اضربت عن الدوام الرسمي اليوم بسبب تأخر الرواتب الشهرية للكوادر التدريسية.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم كشف اسمه، لوكالة شفق نيوز، ان "17 مدرسة ابتدائية وثانوية من مجموع 33 مدرسة تابعة لتربية كوردستان في خانقين اضربت اليوم عن الدوام بسبب تأخر رواتب شهر شباط لاكثر من 12 يوماً وبطء إجراءات التوزيع وعدم تحديد موعد واضح لصرف الرواتب وسط الحاجة المعيشية المتزايدة للكوادر التربوية".

وبين ان "دائرة الاضراب ستتسع غدا اسوة بمناطق إقليم كوردستان التي أعلنت اضرابها اليوم بسبب تأخر الرواتب".

وتحوي مدينة خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة، اكثر من 5000 طالب موزعين في 33 مدرسة بينها اثنان من رياض الأطفال و6 مدارس اعدادية واعدادية صناعة تخضع لمديرية تربية اقليم كوردستان.

related

هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قرب خانقين

Date: 2019-07-17 20:33:10
هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قرب خانقين

خانقين تلوذ من برد الشتاء بدفئ الشعر والموسيقى

Date: 2020-12-25 21:21:34
خانقين تلوذ من برد الشتاء بدفئ الشعر والموسيقى

اكتشاف مقبرة جماعية قرب كفري - خانقين

Date: 2021-06-06 19:17:41
اكتشاف مقبرة جماعية قرب كفري - خانقين

إعفاء مدير بلدية خانقين من منصبه ونقله الى "العظيم"

Date: 2021-11-15 09:53:31
إعفاء مدير بلدية خانقين من منصبه ونقله الى "العظيم"

خانقين تسجل أعلى درجة حرارة في كوردستان

Date: 2019-08-13 18:29:18
خانقين تسجل أعلى درجة حرارة في كوردستان

خانقين.. توقيع كتاب يثير تساؤلات بشأن الانتخابات المبكرة

Date: 2021-01-07 20:41:42
خانقين.. توقيع كتاب يثير تساؤلات بشأن الانتخابات المبكرة

مأساة حقيقية.. طلبة يجلبون مقاعدهم الدراسية من المنازل في خانقين

Date: 2021-11-16 14:50:50
مأساة حقيقية.. طلبة يجلبون مقاعدهم الدراسية من المنازل في خانقين

الموارد المائية تعد خطةً لتطهير شريان خانقين

Date: 2021-06-20 07:41:07
الموارد المائية تعد خطةً لتطهير شريان خانقين