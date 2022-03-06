اكثر من نصف مدارس خانقين "الكوردستانية" تضرب عن الدوام

شفق نيوز/ اكد مسؤول حكومي في خانقين، يوم الاحد، ان اكثر من 60% من مدارس تربية كوردستان في خانقين اضربت عن الدوام الرسمي اليوم بسبب تأخر الرواتب الشهرية للكوادر التدريسية.

وقال المسؤول الذي فضّل عدم كشف اسمه، لوكالة شفق نيوز، ان "17 مدرسة ابتدائية وثانوية من مجموع 33 مدرسة تابعة لتربية كوردستان في خانقين اضربت اليوم عن الدوام بسبب تأخر رواتب شهر شباط لاكثر من 12 يوماً وبطء إجراءات التوزيع وعدم تحديد موعد واضح لصرف الرواتب وسط الحاجة المعيشية المتزايدة للكوادر التربوية".

وبين ان "دائرة الاضراب ستتسع غدا اسوة بمناطق إقليم كوردستان التي أعلنت اضرابها اليوم بسبب تأخر الرواتب".

وتحوي مدينة خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة، اكثر من 5000 طالب موزعين في 33 مدرسة بينها اثنان من رياض الأطفال و6 مدارس اعدادية واعدادية صناعة تخضع لمديرية تربية اقليم كوردستان.