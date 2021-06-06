اكتشاف مقبرة جماعية قرب كفري - خانقين

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة الشهداء، يوم الأحد، إكتشاف مقبرة جماعية في موقع ما بين مدينتي كفري - خانقين، في محافظة ديالى.

وذكر بيان للمؤسسة، أن معلومات جديدة قدمها احد ذوي الشهداء من سكنة كفري - خانقين، قادت للعثور على المقبرة وهي تعود لضحايا النظام السابق، مبيناً أن المعلومات الاولية تفيد بأن المقبرة كبيرة جداً من حيث أعداد الضحايا.

وقالت إن دائرة المقابر الجماعية ستعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا جرائم البعث- حال ورود التقرير والافادة-، على إجراء تقييم فني لموقع المقبرة ومن ثم السير في الإجراءات المنصوص عليها بموجب قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ واللجنة المشكلة بموجب المادة ٦ منه.