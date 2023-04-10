اكتشاف اشجار في إيلام بإمكانها علاج امراض بينها السل والزهايمر

شفق نيوز/ كشف خبير الأعشاب آرش مزباني عن وجود وجود أشجار بلوط في غابات محافظة إيلام (غرب ايران) والتي تعود الى 700 عام، يمكن استخدامها لمعالجة مرض السل والزهايمر.

وشدد مزباني بحسب وكالة انباء فارس، على ضرورة بذل المزيد من الرعاية لهذه الأشجار التي تحتوي ثمرتها البلوط على فيتاميني B12 وB.

وأكد أن البلوط بإمكانه الحيلولة دون اصابة الانسان بالالتهابات ومعالجة الجروح ومرض السل ودفع السموم من الجسد، مشددا على ضرورة استخدامه مع الخل لعلاج سوء الهضم والاسهال وآلام المعدة.

وتابع الخبير قائلا: انه يمكن استخدام قشور البلوط لمعالجة الجروح وفقر الدم وهشاشة العظام والبواسير والامراض الجلدية والكثير من الامراض.