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افتتاح مقهى ثقافي في مدينة خانقين

Category: اخبار فيلي

Date: 2022-07-26T10:33:23+0000
افتتاح مقهى ثقافي في مدينة خانقين

شفق نيوز/ تحت شعار (بيت لنا جميعًا) و المكتوب باللغتين العربيّة والكورديّة (الفيليّة)، افتتح مساء أمس الإثنين، مقهى ثقافي في مدينة خانقين. 

(ميلكان) وتعني (الموطن) هو اسم المقهى الّذي افتتح بحضور قائممقام قضاء خانقين، و مجموعة من مثقفي و كتّاب و فنّاني المدينة، و قد أزاح الستار عن واجهته الكاتب الخانقيني ابراهيم باجلان.

هذا وقد ألقيت كلمات التهنئة بمناسبة الافتتاح، من قبل قائممقام خانقين و بعض الحاضرين، و بدأ (ميلكان) أوّل نشاطاته بأمسية شعريّة، بالتعاون مع دائرة الثقافة والفنون/ كوردستان،  فرع خانقين، استضاف فيها الشاعر كنعان حاتم مراد، الّذي ألقى قصائده باللغتين العربيّة والكورديّة الفيليّة. 

الجدير بالذكر، أن أوّل مقهى ثقافي افتتح في مدينة خانقين، كان في عام ٢٠١٧ ، و قد أسّسه كنعان حاتم و أطلق عليه اسم الأديب الخانقيني الراحل (عبدالمجيد لطفي)، لكنّه بعد انتشار جائحة كورونا و ظروف الإغلاق العام، اضطرّ إلى إغلاقه، حتّى قام الإعلامي أمير خانقيني،  بإعادة ترميم المكان، و افتتحه بحلّة جديدة، و عنوان جديد (ميلكان).

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