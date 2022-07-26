افتتاح مقهى ثقافي في مدينة خانقين

شفق نيوز/ تحت شعار (بيت لنا جميعًا) و المكتوب باللغتين العربيّة والكورديّة (الفيليّة)، افتتح مساء أمس الإثنين، مقهى ثقافي في مدينة خانقين.

(ميلكان) وتعني (الموطن) هو اسم المقهى الّذي افتتح بحضور قائممقام قضاء خانقين، و مجموعة من مثقفي و كتّاب و فنّاني المدينة، و قد أزاح الستار عن واجهته الكاتب الخانقيني ابراهيم باجلان.

هذا وقد ألقيت كلمات التهنئة بمناسبة الافتتاح، من قبل قائممقام خانقين و بعض الحاضرين، و بدأ (ميلكان) أوّل نشاطاته بأمسية شعريّة، بالتعاون مع دائرة الثقافة والفنون/ كوردستان، فرع خانقين، استضاف فيها الشاعر كنعان حاتم مراد، الّذي ألقى قصائده باللغتين العربيّة والكورديّة الفيليّة.

الجدير بالذكر، أن أوّل مقهى ثقافي افتتح في مدينة خانقين، كان في عام ٢٠١٧ ، و قد أسّسه كنعان حاتم و أطلق عليه اسم الأديب الخانقيني الراحل (عبدالمجيد لطفي)، لكنّه بعد انتشار جائحة كورونا و ظروف الإغلاق العام، اضطرّ إلى إغلاقه، حتّى قام الإعلامي أمير خانقيني، بإعادة ترميم المكان، و افتتحه بحلّة جديدة، و عنوان جديد (ميلكان).