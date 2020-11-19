ارتفاع معدل التبادل التجاري في منفذ مندلي بنسبة 20%

شفق نيوز/ أكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الخميس، ارتفاع معدلات التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران شرقي المحافظة بنسبة 20% الفترات الماضية .

وقال مدير ناحية مندلي وكالةً مازن اكرم لوكالة شفق نيوز، إن "توافد القوافل التجارية المحملة بالبضائع نحو منفذ مندلي ارتفع بنسبة اكثر من 20% وهي بادرة ايجابية لعودة انتعاش المنفذ وتبعاته الايجابية في تشغيل الايادي العاملة والحد من الازمة المعيشية في مندلي جراء البطالة وتبعات جائحة كورونا".

وبين اكرم أن "ابرز البضائع المتدفقة عبر منفذ مندلي هي السيراميك والمواد الانشائية والمنظفات بغياب الخضر والفواكه التي تدخل العراق عبر منافذ اخرى في المحافظات".

واستدرك، أنه "رغم ارتفاع التبادل التجاري النسبي والملحوظ، إلا أن المنفذ لم يتعافى اقتصادياً حتى الان مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورنا منذ نحو 8 اشهر".

واغلقت الحكومة العراقية في اذار الماضي منفذ مندلي ضمن اجراءات الوقاية من وباء كورونا واعاد افتتاحه في تموز الماضي وتحت حماية امنية مشددة للحد من عمليات التهريب والتبادل التجاري غير القانوني الذي تمارسه جهات متنفذة.

وتؤكد الاحصائيات شبه الرسمية أن حجم التبادل التجاري بين العراق وايران عبر المنافذ الحدودية يتجاوز 12 مليار دولار سنوياً. ويبلغ عدد المعابر التجارية بين إيران والعراق 9 معابر، أهمها معبر الشلامجة في محافظة البصرة (جنوب)، زرباطية في محافظة الكوت والمنذرية، وبرويز خان في ديالى (وسط)/ وجومان في أربيل باقليم كوردستان.