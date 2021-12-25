اختتام مهرجان للفن التشكيلي في خانقين (صور)

شفق نيوز/ اختتم يوم السبت في مدينة خانقين مهرجانا للفن التشكيلي نظمه نظم دار "الشهيد سلام" الثقافي بمشاركة فنانين من عدة محافظات.

وقالت ليلى طه ممثلة دار "الشهيد سلام" الثقافي لوكالة شفق نيوز، ان "المهرجان السنوي للفن التشكيلي الأول نظم تحت عنوان (ألون) وبالتعاون مع سنتر لاوان (مركز الشباب) وكروب تشكيلي خانقين ومديرية الثقافة والفنون في خانقين".

وأضافت أن "المهرجان شارك فيه عدد كبير من الفنانين التشكيلين من العاصمة بغداد ومن محافظة ديالى وخانقين وكرميان والسليمانية".

وبينت طه ان "المهرجان مثل تظاهره فنية حاولت أن تترجم مدى التواصل الروحي بين محافظات ومناطق العراق كما وعبرت عن مدى استطاعة الفن بأن يقلص المسافات".

وأشارت طه الى ان "المهرجان استمر ليومين بمشاركة أكثر من ٧٠ فنانا من مختلف مناطق العراق"، مؤكدة ان "المعرض نال استحسان الحاضرين بنسخته الأولى وسنعمل مع الجهات الأخرى لتنظيم هذا النشاط بنسخه التالية بنواحي أخرى تابعة لمدينة خانقين".

ولفتت الى إقامة معرض للاعمال اليدوية الإبداعية للفنانة دنيا خليل قريبا في مدينة خانقين.