احتجاجات تطيح بحاكم إيلام

شفق نيوز/ قدم حاكم محافظة إيلام غربي إيران بابك محمدي أوندي، الأربعاء، استقالته من منصبه بعد احتجاجات اندلعت الليلة الماضية تخللها إطلاق نار أسفر عن سقوط جرحى.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن "بابك محمدي أوندي قدم استقالته من منصب حاكم محافظة إيلام" غرب إيران وذات الغالبية الكوردية الفيلية.

وثمن أوندي في بيان استقالته ما أسماه "تعاون كبار مسؤولي المحافظة والمنظمات المختلفة، معه"، دون أن يذكر سبب استقالته.

ومن المفترض أن يناقش أعضاء المجلس استقالة أوندي في اجتماع الأحد المقبل، وفي 11 من أبريل/نيسان 2022، تم تعيين أوندي حاكماً لمحافظة إيلام من قبل أعضاء مجلس المدينة (الحكومة المحلية)".

وشهدت مدينة دهلران التابعة لمحافظة إيلام الليلة الماضية احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة الإيرانية تخللها إطلاق نار من قبل "مسلحين على قوات من الباسيج والشرطة" بحسب السلطات المحلية.

وأعلن حاكم دهلران، لطيف صادقي، الأربعاء، عن "إصابة عنصر من قوات الشرطة بجروح ونقله إلى المستشفى إثر إطلاق نار واشتباكات في الساحة المركزية لهذه المدينة".

ونقلت وكالة أنباء "إيلنا" عن هذا المسؤول، قوله إن "المتورطين في هذا الحادث هم عملاء للأجانب ويعملون على استهداف الأمن في دهلران"، على حد وصفه.