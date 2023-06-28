اجواء العيد شبه غائبة في خانقين لهذه الاسباب

شفق نيوز/ سجل قضاء خانقين في ديالى، يوم الأربعاء، إقبالاً ضعيفاً على المناطق السياحية وشبه غياب لأجواء العيد بسبب حالة الطقس والامتحانات النهائية لطلبة الاعدادية، إلى جانب عدم وجود مرافق ترفيهية نموذجية.

وقال مدير دائرة سياحة خانقين التابعة لاقليم كوردستان، سمير سردار، لوكالة شفق نيوز، إن "أجواء عيد الأضحى شبه غائبة في خانقين، والأماكن السياحية خالية من المحتفلين بشكل واضح بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم وجود مرافق سياحية نموذجية تجذب السواح والوافدين".

وتابع "كما أن اختلاف تحديد أول أيام العيد بين السنة والشيعة، وانشغال غالبية العوائل والشرائح المجتمعية بامتحانات المرحلة الاعدادية، اسباب مؤثرة في غياب احتفالات العيد في خانقين".

واشار سردار إلى أن "غالبية أهالي خانقين وديالى والمحافظات الأخرى توجهوا إلى مناطق إقليم كوردستان للاحتفال بالعيد، وقسماً أخر اتجه إلى العاصمة بغداد".

وأضاف "هذه العوامل يضاف إليها ضعف وغياب توافد الوفود السياحية عبر دائرة سياحة خانقين للحصول على تصاريح دخول مناطق كوردستان السياحية حتى الآن".

يذكر أن عيد الأضحى يعتبر أحد العيدين الرئيسيين لدى المسلمين، ويوافق أول أيام العيد يوم العاشر من شهر ذي الحجة الهجري، ويعد هذا العيد أيضاً ذكرى لقصة النبي إبراهيم عندما أراد التضحية بابنه إسماعيل تلبية لأمر ربه، لذلك يقوم العديد من المسلمين بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بخروف أو بقرة أو ناقة وتوزيع لحم الأضحية بين الأقارب والفقراء والجيران، ومن هنا جاء اسم عيد الأضحى.