اجتماع إيراني عراقي في "سومار" لتسهيل حركة زوار الأربعينية وتطوير التعاون الحدودي

شفق نيوز- ترجمة خاصة

عقد مسؤولون محليون من إيران والعراق، يوم الأربعاء، اجتماعاً رسمياً موسعاً في منفذ "سومار" الحدودي، لبحث الترتيبات التشغيلية والتنسيق الأمني واللوجستي اللازم لتسهيل حركة التدفق المليوني المتوقع لزوار أربعينية الإمام الحسين، إلى جانب بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وبحسب تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، ضمّ الاجتماع مسؤولين إداريين وأمنيين من الجانبين، تقدمهم قائممقام قضاء "كيلان غرب" الإيراني حشمت رضائي، ومستشار محافظ كرمانشاه للشؤون العراقية يونس أميري، وقائممقام ناحية "مندلي" العراقية علي ضمد الزهيري، ومستشار محافظ ديالى لشؤون المنافذ الحدودية محمد مجيد الصرافي، إضافة إلى ممثلين عن هيئات المنافذ والجمارك ولجان تنظيم الأربعينية.

وأكد الطرفان خلال المباحثات ضرورة الاستعداد المسبق لضمان انسيابية حركة المسافرين، حيث شدد الجانب الإيراني على أهمية نشر الكوادر الجوازية الكافية وتوفير وسائل النقل والخدمات الأساسية للحد من الازدحام.

وأوضح قائممقام "كيلان غرب" أن منفذ "سومار" يشكل "اختباراً عملياً" للقدرات التنظيمية للبلدين، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه التجربة في تعزيز البنية التحتية الدائمة على جانبي الحدود.

من جانبه، أعلن قائممقام "مندلي" استكمال الترتيبات التنسيقية مع وزارة النقل العراقية وحكومة محافظة ديالى والعتبات المقدسة والهيئات الخدمية لإدارة عملية نقل الزوار وتوفير الخدمات اللوجستية، مشيراً إلى تخصيص ساحات تبادل مركزية جديدة لضمان تفويج الآمن والمنتظم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا الجانبان إلى عدم إبقاء التعاون الحدودي محصوراً في المناسبات الدينية، معتبرين بدء فتح المنفذ أمام حركة المسافرين خطوة محورية نحو تعزيز الميزان التجاري بين إقليم كرمانشاه ومحافظة ديالى.

واتفق المسؤولون على آلية للتنسيق المباشر والميداني بين الأجهزة الأمنية والجمارك في البلدين لمعالجة عقبات النقل التجاري ومشاكل السائقين في مكانها، لتجنب الإجراءات البيروقراطية الطويلة ودعم التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية المشتركة.