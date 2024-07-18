إيلام الفيلية.. تجفيف وتدمير ألف هكتار من غابات البلوط سنوياً

شفق نيوز/ كشف رئيس مركز البحث والتدريب للزراعة والموارد الطبيعية في محافظة إيلام الفيلية، علي نجفي فر، عن تجفيف أو تدمير ما معدله 1200 هكتار من غابات البلوط في المحافظة، كل عام.

ونقل تقرير لوكالة ايرنا الإيرانية، وترجمته وكالة شفق نيوز، عن نجفي فر، في إشارة إلى تسارع التدهور التدريجي لأشجار البلوط في محافظة إيلام، قوله: "بحسب البحث المنجز من مشروع رصد تراجع أشجار البلوط من عام 2003 إلى العام الماضي، فانه تم تدمير 20 ألف هكتار من غابات البلوط في المحافظة وتجفيفها في السنوات الـ 17 الماضية".

وأضاف نجفي فر، أن "أولى علامات الجفاف والتعفن في أشجار البلوط بالمحافظة ظهرت بين عامي 2003 و2015، وتزايد هذا الاتجاه تدريجياً منذ تلك السنوات، وأشياء مثل التغيرات المناخية والضغط والنشاط البشري على الطبيعة، ونقص الرطوبة في التربة في الأشهر الحارة من العام وملمس التربة من بين العوامل التي اسهمت في تدهور أشجار البلوط في المحافظة.

وبحسب رئيس مركز البحث والتدريب للزراعة والموارد الطبيعية بمحافظة إيلام، فإن الأشجار الجافة تماما وكذلك الفروع الجافة لأشجار أخرى تتسبب في هدر الكربون، وينخفض أداء النظم البيئية لغابات زاغروس في احتجاز الكربون.

وأوضح، أن في المرحلة الأولى من دراسات جفاف أشجار البلوط في الأعوام 2003 إلى 2012، انخفضت مساحة غابات المحافظة من 542 ألفا و252 هكتارا إلى 516 ألفا و179 هكتارا، وان 26 ألفا و73 هكتارا من غابات المحافظة تم تدميرها أو تجفيفها، مضيفا ان هذه الدراسات اظهرت تدمير أو جفاف 13 ألفا و226 هكتارا من أراضي الغابات بسبب الأنشطة البشرية و12 ألفا و847 هكتارا بسبب تغير المناخ.

ووفق نجفي فر، فبالرغم من أن الجفاف الشديد لأشجار البلوط في السنوات ما بين 2003 وأوائل العقد الماضي، إلا أن المتوسط كان أكثر من 1300 هكتار سنويا، ولكن في السنوات الأخيرة، مع التدابير المضادة والتدابير الوقائية مثل إعادة التشجير وإزالة الأشجار الميتة وترميم الأشجار التالفة ومكافحة الآفات والزراعة وغيرها من الحالات، انخفضت كمية جفاف الأشجار في المحافظة مقارنة بالماضي.

وبحسب التقرير، فمن بين مليوني هكتار من أراضي محافظة إيلام، هناك مليون و700 ألف هكتار منها أراضٍ طبيعية، و90% من غابات المحافظة مكونة من أنواع مختلفة من أشجار البلوط.