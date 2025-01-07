"F16" تدمر مضافات لداعش في سلسلة جبال حمرين بكركوك

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، مساء اليوم الثلاثاء، عن قصف طائرات القوة الجوية العراقية مضافات لتنظيم داعش في سلسلة جبال حمرين بمحافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال معلومات دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وإسناد فني معلوماتي من التحالف الدولي، نفذ صقور الجو الشجعان بواسطة طائرات (F16) ضربات جوية استهدفت مضافات لعصابات داعش الإرهابية المنهزمة في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك".

وبينت "تم تدمير المضافات وعدداً من الكهوف التي ظنت مفارز داعش أنها بعيدة عن أعين وارادة قطعاتنا البطلة، وقد أسفرت هذه الضربات أيضاً عن قتل عدد من العناصر الإرهابية المنهزمة التي كانت ضمن المواقع المستهدفة".

وأكدت القيادة أنه "أصبح للعمل الأمني والاستخباري المشترك بين الأجهزة والدوائر الاستخبارية دوراً كبيراً في دك أوكار الإرهابيين وتعقب عناصره".