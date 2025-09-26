"F-16 العراقية" تستهدف مواقع لداعش في جبال حمرين بكركوك

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، بأن طائرات عراقية من طراز F-16 نفذت سلسلة ضربات جوية دقيقة استهدفت مقرات تابعة لتنظيم داعش في جبال حمرين، الواقعة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الضربات الجوية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وحددت مواقع يستخدمها عناصر التنظيم كمخابئ وأنفاق ومخازن للأسلحة، قرب حقول عباس النفطية".

وأضاف أن "الهجمات أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار، فيما يجري تقييم الخسائر البشرية في صفوف التنظيم"، مؤكداً أن "العملية تأتي ضمن الاستراتيجية الأمنية لملاحقة بقايا داعش ومنعهم من اتخاذ جبال حمرين منطلقاً لتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين".

وتُعد جبال حمرين من أبرز المناطق الوعرة التي ما زال عناصر التنظيم ينشطون فيها مستغلين طبيعتها الجغرافية الصعبة، حيث تنفذ القوات العراقية من وقت لآخر عمليات عسكرية وأمنية بالتنسيق مع طيران الجيش والتحالف الدولي لتأمين المنطقة.