‏ F_16 العراقية تجهز على مسؤولين اثنين في داعش بديالى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الإثنين، مقتل مسؤولين اثنين في تنظيم داعش بقصف لطائرات F_16 العراقية في محافظة ديالى.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد أن زودت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة صقور الجو الأبطال ليلة السبت بمعلومات عن وكر للإرهابيين في منطقة صنديج بمحافظة ديالى، نفذ صقور الجو ضربة جوية دقيقة، على هذا الوكر ومن خلال المتابعة الميدانية، أسفرت عن قتل مفرزة ارهابية ومن بين القتلى ما يسمى إداري ومسؤول مشاجب ولاية ديالى المدعو ( إسماعيل خليل بليبل) وما يسمى مسؤول الكفالات في قضاء الحويجة المدعو ( ابو حسن النعيمي)".