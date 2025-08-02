"911 " يوقع بثمانية مراهقين اختطفوا فتاة في بغداد

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن تحرير فتاة مختطفة في بغداد واعتقال 8 مراهقين متورطين بالخطف خلال عملية أمنية نوعية.

وقالت الداخلية في بيان، إن ذلك جاء بعد تلقي بلاغ عبر خط الطوارئ الموحد 911 يفيد باختطاف فتاة من قبل مجهولين، ومطالبة خاطفيها والدها بمبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.

ووجه قائد شرطة بغداد الكرخ، اللواء الحقوقي عدنان حسن حمد، بتشكيل فريق عمل من قسم شرطة أبو دشير، ومركز شرطة الحضر، وقاطع نجدة أبو دشير، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري ومتابعة كاميرات المراقبة.

ونجح الفريق في تحديد هوية الجناة ونصب كمين محكم أسفر عن اعتقالهم، كما تم العثور على الفتاة المخطوفة وتحريرها، وتم نقلها إلى مركز الشرطة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات القانونية جارية حالياً بحق المتهمين، الذين سيعرضون على القضاء لينالوا جزاءهم العادل.