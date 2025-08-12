"911" قناة اتصال موحدة رفعت مستوى الأمن والسلامة في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف مدير مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية "911" في وزارة الداخلية، العميد رائد عبد الكريم السوداني، يوم الثلاثاء، أن نظام الطوارئ الموحد أسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والسلامة في البلاد من خلال توفير قناة اتصال مجانية، موحدة، وسريعة لجميع المواطنين لنقل البلاغات الطارئة، مؤكداً أن القناة تستقبل البلاغات سواء كانت أمنية أو صحية أو حوادث مرورية أو حرائق أو مخالفات.

وقال السوداني لوكالة شفق نيوز، إن "هذا النظام أصبح حلقة وصل مباشرة بين المواطنين والأجهزة الأمنية والخدمية، حيث يتيح استقبال البلاغات عبر رقم واحد فقط، ليتولى الضابط المختص تحليل الموقف وتوجيه الجهات المعنية بشكل فوري، ما قلل من زمن الاستجابة ومنح العمل طابعاً مركزياً منظماً، وعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية".

وأشار إلى أن "911 أتاح تسجيل وتوثيق كل البلاغات والإجراءات المتخذة بشأنها، كما ساهم في الاستجابة السريعة للحوادث المركبة التي تحتاج لتدخل أكثر من جهة، مثل حوادث السير التي تتطلب حضور المرور والأدلة الجنائية والإسعاف الفوري والنجدة".

وأضاف أن "النظام كان له دور بارز في إنقاذ عشرات الأرواح عبر إرشادات صحية مباشرة أو إرسال أقرب مفرزة إسعاف، إضافة إلى إحباط جرائم واعتداءات من خلال التبليغ الفوري وتوجيه الدوريات لملاحقة مرتكبيها بزمن قياسي".

وبيّن السوداني أن "النظام يعتمد على تحديد الموقع الجغرافي (GPS) لتسريع الوصول، خصوصاً في المناطق البعيدة، ويربط جميع المراكز والمديريات في العراق، بما فيها بعض الوزارات الخدمية، على مدار 24 ساعة، مع الاستفادة من الخرائط الرقمية لتحديد أقرب نقطة دالة لمكان الحادث".

كما كشف عن إنشاء مركز تدريب متخصص في مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية، مجهز بأنظمة تدريبية ومحاكاة واقعية، يخضع فيه الضباط والمتدربون لدورات عملية ونظرية، بما في ذلك التدريب على التعامل مع الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن.

ولفت إلى أن المديرية تتحقق من صحة البلاغات لتفادي الاتصالات الكاذبة، حيث يتم تسجيل المكالمات وطرح أسئلة دقيقة، مع تطبيق العقوبات القانونية وفق قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على من يسيء استخدام الرقم، سواء بالغرامة أو السجن.

واختتم بالتأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة الاستخدام السليم لرقم الطوارئ 911، مشدداً على أن سوء الاستخدام يعيق عمل المديرية ويؤخر إنقاذ الأرواح.