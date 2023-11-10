90 تاجر مخدرات دولي.. كيف استطاعت الداخلية العراقية الإطاحة بهم؟

شفق نيوز / كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الجمعة، عن جهود بذلتها الوزارة قال إنها أسهمت "إلى حد كبير بتقليل عرض المخدرات" في البلاد، مشيرا إلى الإطاحة بـ90 تاجر مخدرات دولي خلال 2023.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية مكافحة المخدرات، ترافقها فرقة التدخل السريع كقوة منفذة للمديرية، بفعل تدريبها وانضباطها، حيث تمكنت من قتل عدد من تجار المخدرات، في جميع المحافظات".

وأضاف أن "التغير النوعي الذي حصل هذا العام في ملف ملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، هو إلقاء القبض على أكثر من 90 متهماً بجرائم المخدرات، وفق المادة 27 المعنية بالتجارة الدولية، وهؤلاء ستكون عقوبتهم الإعدام أو المؤبد".

وأوضح وزير الداخلية، أن "المتعاطي يعتبر ضحية، وبالتالي الوزارة تتعامل معهم بشكل خاص من أجل علاجهم وإعادة تأهيلهم للاندماج بالمجتمع من جديد، ولذلك جرى فصل المتعاطين عن المتاجرين والمروجين للمخدرات".

وأشار الشمري، إلى "وجود انخفاض واضح في العرض والطلب على المخدرات في جميع أنحاء البلاد"، لافتاً إلى وجود تنسيق كبير مع دول جوار العراق لمواجهة هذه الآفة والحد من آثارها، وهذا الأمر سهل عمليات ملاحقة تجار المخدرات الدوليين والإطاحة بهم".

وتابع: "إنزال العقوبات الشديدة بحق المتاجرين وضبط الحدود والمنافذ الحدودية وتعديل قانون مكافحة المخدرات، جميع هذه الإجراءات ستساعد بشكل كبير في الحد من ترويج وتعاطي المواد المخدرة في البلاد"، مردفاً بالقول: "الفقر والبطالة أحد أسباب انتشار هذه الآفة بين المراهقين، وهناك مساع حكومية كبيرة، للحد من هذين السببين، عبر توفير فرص العمل لهم".