9 ضحايا بحادثي سير وصعقة كهربائية ومشاجرة في 4 محافظات

شفق نيوز- بغداد/ ذي قار/ ميسان/ النجف

شهدت أربع محافظات عراقية، مساء اليوم الثلاثاء، حوادث مختلفة أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن "حادث سير وقع بين عجلتي نوع صالون على الطريق العام في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى الحادث إلى مصرع شخصين اثنين وإصابة ثالث بجروح بليغة".

وبين المصدر، أن "سبب الحادث هو السرعة العالية، وتم نقل الجثتين للطب العدلي، فيما تم نقل المصاب لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وفي ميسان، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، القبض على أطراف مشاجرة شخصية بعد مقتل أحد المواطنين في قضاء المجر الكبير جنوبي المحافظة.

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان ورد للوكالة أن "قوة من مديرية شرطة جنوب ميسان وبعد تلقيها بلاغاً باندلاع مشاجرة في سوق المجر الكبير بين أبناء عمومة بسبب خلافات سابقة، أسفرت عن مقتل أحد أطرافها وإصابة ثلاثة آخرين، شرعت على الفور بتطويق المكان بالكامل وتحديد مواقع المصابين ومتابعتهم، لتتمكن من إلقاء القبض على المتورطين قبل تمكنهم من الهروب".

وأضافت أن "المتهمين اقتيدوا إلى مركز الاحتجاز الأمني لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

أما في بغداد، فقد أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز عن إلقاء القبض على متهم قام بدهس أحد المواطنين أثناء قيادته دراجة نارية، ثم لاذ بالفرار من مكان الحادث.

وبينت أن عملية القبض التي نفذتها مفارز قسم شرطة الصالحية تمت بعد جمع المعلومات وإجراء التحريات الدقيقة للتوصل إلى المتهم صاحب العجلة الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه"، وأرفقت القيادة مقطع فيديو للحادث تنشره وكالة شفق نيوز أدناه.

وفي النجف، أعلنت قيادة شرطة المحافظة في بيان ورد للوكالة، "وفاة المفوض أحمد جبار عبد المعموري، المنتسب إلى مديرية الجريمة المنظمة، إثر صعقة كهربائية".