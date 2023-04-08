9 أشخاص غالبيتهم شباب ضحايا حوادث متفرقة في ذي قار والنجف

شفق نيوز/ سجلت الأجهزة الامنية في ذي قار، اليوم السبت، عددا من الحوادث الجنائية بينها مقتل شاب عشريني وتسجيل حالة انتحار فاشلة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر عشرين عاما قتل بشجار مسلح مع ابن عمه داخل منزلهما بمنطقة حي الحسين وسط مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "شابا آخر تعرض للتمثيل بجسده على يد آخرين بواسطة آلات جارحة بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، مشيراً إلى أن "الشاب المصاب دخل بشجار مع الجناة بسبب خلاف على أرض زراعية ".

وفي ذي قار أيضا، أقدم شاب ثلاثيني يسكن منطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة على الانتحار شنقاً بواسطة (حجاب نسائي) مربوط في سقف مروحة غرفته داخل منزله، حيث نقلت جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما لم تعرف أسباب ودوافع الانتحار.

كما لقي شاب مصرعه بحادث سير ناتج عن تصادم عجلتين على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة جنوبي مدينة الناصرية، وأصيب اثنين آخرين بجروح بليغة نقلوا للمشفى لغرض تلقي العلاج.

وفي النجف، اقدم سائق عجلة صالون على الاصطدام بـ6 عجلات في شارع الجنسية وسط مركز المحافظة نتيجة فقدان السيطرة على عجلته، حيث أدى الحادث إلى أضرار جسيمة بالعجلات المصطدم بها، فضلا عن اصابة 3 اشخاص بجروح..