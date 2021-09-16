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9 "دواعش" بقبضة مكافحة الإرهاب في 4 محافظات

Category: أمـن

Date: 2021-09-16T17:43:58+0000
9 "دواعش" بقبضة مكافحة الإرهاب في 4 محافظات

شفق نيوز / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، القبض على ٩ عناصر في تنظيم داعش بعمليات منفصلة في بغداد ومحافظات الأنبار وكركوك والسليمانية.

وذكر الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بينا ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياته البطولية الاستباقية، وبمُتابعة متواصلة من القائد العام للقوات المُسلحة".

وأضاف رسول، أن "فُرسان الجهاز ابتدأوا واجباتهم بإلقاء القبض على (٤) إرهابيين من عصابات داعـش في جنوب وشمال ووسط العاصمة بغداد، إذ تم التوصل لهم بعد جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة ومراقبة تحركاتهم".

وتابع "كما وتمكن شُجعان الوطن في الجهاز من الإطاحة بـ(٣) عناصر من داعـش في قضاء الفلوجة ضمن مُحافظة الأنبار، فيما اختتم الجهاز عمليات ضرب خلايا العصابات الإرهابيـة التي تتواجد في المناطق الآمنة بإلقاء القبض على عُنصرين من داعـش أحدهم في مُحافظة كركوك والآخر أُلقي القبض عليه بالتنسيق مع أسايش أقليم كوردستان في مُحافظة السُليمانية".

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