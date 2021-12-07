8 ضحايا وإصابات في حصيلة غير نهائية لتفجير البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، بسقوط أربع ضحايا على الأقل نتيجة الانفجار الذي ضرب محافظة البصرة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "تم تسجيل سقوط أربع ضحايا، ومثلهم من الإصابات في حصيلة غير نهائية للانفجار".

وأضاف، "بحسب المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع عبر دراجة نارية تحمل مواد شديدة الانفجار، انفجرت قرب عجلة مدنية تسبب بإحراقها بالكامل، مع أضرار بعجلات أخرى".

ووقع الانفجار عند مجسر الصمود القريب من استشارية مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري).

من جهتها ذكرت خلية الإعلام الأمني، أنه وفق معلومة أولية، فإن حادث انفجار البصرة وقع عبر دراجة نارية وادى الحادث "وحسب الإحصائية الأولية لمديرية صحة البصرة" إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين من جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية".

وأضافت أن "خبراء الأدلة الجنائية والفرق الفنية المختصة يتواجدون في مكان الحادث لتحديد ماهيته وإعطاء تفاصيل أكثر عن طبيعة الحادث وستعلن الخلية في بيان لاحق تفاصيل أوسع بعد إكمال التحقيقات والتقارير الفنية".