7 مصابين بمشاجرتين منفصلين في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بإصابة سبعة أشخاص بآلات حادة خلال مشاجرتين منفصلين في منطقتين بالجانب الغربي لمدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث الأول وقع في منطقة الزنجلي، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص من طرفي نزاع باستخدام آلات حادة، مبيناً أنه جرى نقلهم إلى مستشفى طوارئ أم الربيعين لتلقي العلاج.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع في منطقة صناعة وادي عكاب، وأسفر عن إصابة شخصين أيضاً بآلات حادة إثر مشاجرة، حيث تم نقلهما إلى المستشفى ذاته لتلقي الرعاية الطبية.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.