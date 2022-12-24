6 مصابين من أُسرة واحدة بإنهيار منزل جنوبي بابل

شفق نيوز/ أُصيب أشخاص ينحدرون من أُسرة واحدة جراء إنهيار منزل جنوبي محافظة بابل إثر الأمطار الغزيرة والعواصف المصاحبة لها التي تتعرض لها البلاد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن منزلاً في ناحية الشوملي جنوبي بابل انهار مما أدى الى إصابة (6) أشخاص من أُسرة واحدة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذهم وإخراجهم من تحت ركام المنزل المنهار.

وهذه ثاني حادث من نوعه اذ لقي شخص ينتسب إلى الجيش العراقي في الثلاثينيات من عمره، بينما اصيبت والدته الخمسينية بجروح بليغة إثر انهيار سقف غرفة ضمن منزل متكامل بسبب الأمطار في منطقة حي 7 نيسان بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار.