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6 قتلى وجرحى في نزاع طاحن بالديوانية

Category: أمـن

Date: 2021-11-27T14:41:14+0000
6 قتلى وجرحى في نزاع طاحن بالديوانية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة الديوانية، اليوم السبت، باندلاع نزاع عشائري طاحن خلف 6 قتلى وجرحى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع في منطقة زراعية بين قضائي الحمزة الشرقي وغماس شمالي الديوانية بين أفراد عشيرة ال شبل بسبب خلاف على ارض زراعية"، لافتا إلى أن "النزاع خلف قتيلين وإصابة 4 آخرين بجروح".

واضاف، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثتين إلى الطب العدلي، والجرحى لاقرب مركز صحي لتلقي العلاج، فيما باشرت القوات المسلحة بملاحقة الجناة الذين تسببوا بالنزاع العشائري".

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