5 قتلى وجرحى في نزاع عنيف بذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، عن سقوط 5 قتلى وجرحى في حصيلة أولية للنزاع العشائري العنيف الذي تشهده إحدى نواحي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "الحصيلة الأولية للنزاع العشائري الدائر في ناحية أور شرقي المحافظة، تفيد بسقوط قتيلين اثنين وإصابة 3 آخرين بجروح".

وبين المصدر، أن "النزاع العنيف لا يزال مستمراً حتى لحظة كتابة الخبر بين الطرفين".

وفي وقت سابق الاثنين، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع في ناحية أور شرقي ذي قار بين عشيرتي الزوامل وآل غزي"، مبينا أن "النزاع سببه خلاف قديم بين الطرفين"، دون التطرق إلى طبيعته.

ووفق المصدر فإن "الأجهزة الأمنية عاجزة عن الوصول إلى منطقة النزاع جراء شدته".