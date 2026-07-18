45 جريحاً وموقوفاً بنزاع عشائري في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، مساء اليوم السبت، بإصابة 15 شخصاً واعتقال 30 آخرين على خلفية نزاع عشائري اندلع في قرى "النگار" التابعة لمنطقة "البوحمدان" بقضاء الحويجة جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع نشب بين عدد من الأهالي بسبب خلاف على حرق أرض زراعية (جَلّة) -المتبقي من سنابل الحنطة بعد حصادها-، ما أدى إلى تصاعد التوتر وتطور الأمر إلى اشتباكات استخدمت فيها أدوات حادة وقطع من الحديد والخشب".

وأضاف أن "قوات الشرطة تدخلت لفض النزاع وفرض الأمن في المنطقة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحويجة لتلقي العلاج، والآخرين إلى مركز أمني للتحقيق معهم".

وأكد المصدر أن "المشاجرة لم تشهد استخدام أي أسلحة نارية، كما لم تسجل أي خسائر بالأرواح"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية ما زالت تتابع الإجراءات القانونية بحق المتورطين لمنع تجدد النزاع.

وتشهد بعض المناطق الزراعية في الحويجة بين الحين والآخر خلافات محلية تتعلق بالأراضي والمخلفات الزراعية، إلا أن تدخل القوات الأمنية يسهم عادة في احتواء الموقف ومنع تفاقمه.