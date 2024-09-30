4000 طن مواد متفجرة بموانئ العراق.. مجلس البصرة يكشف الحقيقة

شفق نيوز/ علق مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، على حقيقة وجود 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ المحافظة "لم تُفرغ لغاية الآن".

وذكر رئيس اللجنة الامنية في المجلس عقيل الفريجي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحديث عن وجود 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ البصرة هو كلام غير دقيق ولا صحة له"، لافتًا إلى أن "جميع المواد الخطرة تأتي بحاويات خاصة عن طريق البواخر البحرية ويتم تفريغها على الفور وإخراجها إلى الأماكن المخصصة لها".

ونفى الفريجي "وجود أي تحرك قضائي من قبل مجلس المحافظة ضد عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني، بشأن تصريحاته الأخيرة حول ملف المواد المتفجرة في المحافظة".

وكان عضو مجلس النواب العراقي، ياسر الحسيني قد طالب، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتدخل لإنقاذ الملايين من المواطنين في البصرة وتفريغ حمولة 4000 طن من المواد المتفجرة بموانئ المحافظة، خشية استهدافها من جهات خارجية مع تصاعد الأحداث في المنطقة.