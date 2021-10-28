4 قذائف هاون تستهدف المقدادية في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بسقوط أربع قذائف هاون شمال شرقي المحافظة دون تسجيل خسائر أو اصابات بشرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "أربع قذائف هاون سقطت في أطراف قرية الحروب في منطقة إمام ويس شمال شرقي المقدادية، من دون تسجيل أي خسائر أو اصابات بشرية".

واشار الى ات "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن مصادر القصف".

ووصل وفد أمني وعسكري وحكومي رفيع المستوى، صباح اليوم الخميس، إلى قضاء المقدادية في محافظة ديالى، والذي شهد مساء امس الاول الثلاثاء هجوماً ارهابياً راح ضحيته العشرات.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، بأن وفداً أمنياً برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي وعضوية وزير الداخلية عثمان الغانمي ورئيس اركان الجيش عبد الامير يارالله ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري، بالاضافة الى وزيرة الهجرة ايفان فائق، قد وصل الى محافظة ديالى.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يارالله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، قد تفقدا امس الاربعاء، موقع الجريمة الإرهابية في قرية الرشاد التابعة لقضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى.

وواجه الوفد الأمني الذي زار ديالى أمس، ردود أفعال جماهيرية غاضبة انتقدت الضعف الأمني وفشل إجراءات وخطط حماية وتأمين القرى والأرياف الساخنة على الرغم من الهدوء والاستقرار الذي يسودها منذ عدة سنوات

وتسببت أحداث العنف الدموية التي شهدتها المقدادية، يوم أمس، بنزوح 170 أسرة من قرى القضاء شمال شرقي محافظة ديالى.

وعلى خلفية الحادث هاجم مسلحون مجهولون قرية نهر "الإمام" كرد فعل انتقامي وتخلل الهجوم قتل واصابة نحو 15 شخصا وحرق اكثر من 20 منزلا ومسجدا وعددا من السيارات والبساتين.