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4 قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-06-07T20:11:35+0000
4 قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط أربعة قتلى وجرحى، يوم الاثنين، في اشتباكات قبلية عنيفة بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع في منطقة الاصيبح التابعة لناحية كرمة حسن بقضاء سوق الشيوخ بين قبائل آل حسن".

وأوضح أن النزاع المسلح خلف قتيلاً و3 جرحى، إصاباتهم طفيفة، مبينا أن النزاع اندلاع بسبب خلاف على مجرى نهر.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن تدخلت وفضت النزاع وقامت باعتقال المتهم بقتل الضحية خلال النزاع، مشيراً إلى أن قوات الأمن أرست هدنة بين الطرفين المتنازعين.

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