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5 ضحايا وإصابات في هجوم "مباغت" على قوات مشتركة بين بغداد وأربيل

Category: أمـن

Date: 2020-11-13T19:24:26+0000
5 ضحايا وإصابات في هجوم "مباغت" على قوات مشتركة بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ضحايا وإصابات يوم الجمعة في هجوم شنه مسلحو داعش على حاجز أمني مشترك بين قوات تابعة لبغداد وأخرى لإقليم كوردستان بين محافظة ديالى وإدارة كرميان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحي داعش شنوا هجوما واسعا مباغتا من ثلاثة محاور على قوات مشتركة في سيطرة النقشبندي الواقعة بين قضاء جلولاء التابع لمحافظة ديالى وإدارة كرميان في إقليم كوردستان".

وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر عن سقوط ضحية من الجيش العراقي وإصابة 3 آخرين بجروح، إضافة إلى إصابة عنصر من شرطة كرميان.

وأشار المصدر إلى أن قوات مشتركة من الجيش العراقي وشرطة كرميان ترابط في السيطرة.

وأردف بأن اشتباكات عنيفة دارت بين القوات المشتركة من جهة ومسلحي داعش الذين لاذوا فيما بعد بالفرار.

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