5 ضحايا بسقوط صاروخ على منزل في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة (أقصى جنوب العراق)، يوم الثلاثاء، بمصرع خمسة أشخاص جراء سقوط صاروخ على منزل غرب المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "خمسة أشخاص قتلوا في حصيلة أولية إثر سقوط صاروخ على منزل في خور الزبير غربي البصرة".

وأكد مصدر أمني آخر للوكالة بـ"سقوط جسم غريب مجهول المصدر في منطقة خور الزبير بقضاء سفوان على دار سكنية في أرض زراعية"، مشيراً إلى أن "الحادث أدى إلى إصابات بشرية".

من جهته، قال عضو مجلس محافظة البصرة، ثائر الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق البحث والإنقاذ تمكنت من العثور على ثلاث جثث من داخل المنزل المستهدف، فيما ما تزال عمليات البحث جارية عن امرأة وطفلتها، كانتا ضمن المتواجدين وقت سقوط الصاروخ".

وأضاف أن "الجهات المعنية تواصل عمليات التمشيط في موقع الحادث، وسط استنفار لفرق الدفاع المدني، لمعرفة ملابسات الواقعة واستكمال إجراءات البحث عن المفقودين".

وأظهرت مقاطع مصورة آثار الدمار الذي لحق بالمنزل جراء سقوط الصاروخ، وسط تجمع المواطنين للبحث عن الضحايا من تحت الركام، في مشهد تكرر خلال الفترة الماضية بسبب سقوط بقايا الصواريخ الإيرانية على عدة مدن عراقية.