4 إصابات خطرة بمشاجرة عنيفة في "سوق الجمعة" وسط كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الجمعة، بوقوع مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء (السكاكين) داخل سوق الجمعة وسط المحافظة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن المشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص داخل السوق، لأسباب لم تُعرف بعد، وتطورت بسرعة إلى استخدام السكاكين، الأمر الذي تسبب بإصابات خطيرة.

وأضاف أن فرق الشرطة والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت القوات الأمنية بفرض طوق أمني حول مكان الحادث لمنع توسع الاشتباك وحماية المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية تمكنت من فض المشاجرة والسيطرة على الوضع، كما تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث والأطراف المتورطة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين.

وأكد أن الوضع في سوق الجمعة عاد إلى طبيعته بعد الحادث، داعياً أصحاب المحال والمتسوقين إلى التحلي بالهدوء والابتعاد عن أي نزاعات، حفاظًا على السلامة العامة.